الدفاع المدني بغزة: إسرائيل شردت 6 آلاف فلسطيني إثر قصف منازلهم اليوم

• ومليون إنسان مهددون بالموت جراء سياسات إسرائيل من قصف وتدمير، بحسب بيان للمتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل

قال الدفاع المدني بقطاع غزة، إن أكثر من 6 آلاف فلسطيني أصبحوا مشردين بلا مأوى بعد استهداف الجيش الإسرائيلي لمنازلهم، السبت، ضمن خطته لاحتلال المدينة بالكامل، في إطار الإبادة الجماعية التي يرتكبها في القطاع بدعم أمريكي.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، في بيان، أن "أكثر من 6 آلاف مواطن أصبحوا مشردين بلا مأوى بعد استهداف منازلهم اليوم".

وأشار "بصل"، إلى أن "الاحتلال حذر (سكان) بعض البنايات عبر اتصالات مسبقة، لكنه استهدف منازل أخرى لم يتم إنذارها، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى".

وأضاف أن "سكان مدينة غزة يعيشون الآن ظروفا معيشية بالغة الصعوبة في ظل الحصار والقصف المستمر".

ولفت إلى أن "أكثر من مليون إنسان في المدينة مهددون بالموت نتيجة السياسات الإسرائيلية الحالية من قصف وتدمير".

كما حذر بصل، من أن "آلاف الأطفال في غزة حياتهم مهددة بالموت بسبب التجويع، وانعدام المقومات الأساسية للعيش، وتدهور الأوضاع الإنسانية".

ومنذ فجر السبت، واصل الجيش الإسرائيلي، تنفيذ عمليات تدمير ممنهجة استهدفت مباني وأبراج سكنية وثلاث مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة غزة.

والجمعة، قال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، إن عدد الفلسطينيين القاطنين في مدينة غزة يبلغ 1.3 مليون نسمة، فيما يحاول الجيش الإسرائيلي إجبارهم على النزوح إلى منطقة المواصي في رفح وخان يونس جنوبي القطاع، التي تضم 800 ألف نسمة، يفتقرون فيها إلى مقومات الحياة الأساسية.

ومنذ 11 أغسطس الماضي، دمر الجيش الإسرائيلي بمدينة غزة 1600 برج وعمارة سكنية بشكل كامل، ونحو ألفي برج وعمارة أخرى بشكل بليغ، إضافة إلى 13 ألف خيمة، ما تسبب بتشريد أكثر من 100 ألف نسمة كانوا يقطنون تلك المساكن والخيام، وفق المكتب الإعلامي.

وتشهد مدينة غزة حركة نزوح داخلية هربا من حمم الغارات الإسرائيلية المكثفة، حيث باتت الغالبية العظمى منهم يتكدسون في الأحياء الغربية من المدينة والتي تشهد منذ الجمعة قصفا إسرائيليا مركزا ومكثفا.

وقالت متحدثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أولغا تشيريفكو، في وقت سابق السبت، إن إسرائيل فرضت حكما بالإعدام على مدينة غزة، مشيرة إلى أن الفلسطينيين لم يعد أمامهم سوى الاختيار بين مغادرة المدينة أو الموت.

وفي 3 سبتمبر الجاري، أطلق الجيش الإسرائيلي عدوانا باسم "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل (شمال)، ما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل، خوفا على حياة الأسرى والجنود في القطاع.

وخلفت هذه الإبادة 64 ألفا و803 شهداء، و164 ألفا و264 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 420 فلسطينيا بينهم 145 طفلا، حتى السبت.