موجة ثالثة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الموجة الثالثة من العمليات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي ينفّذها حرس الثورة الإسلامية قد بدأت، مستهدفة مواقع مختلفة داخل الأراضي المحتلة الخاضعة لسيطرة الكيان الصهيوني.

وفي الموجة الجديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية، تعرضت مدينة تل أبيب وأسدود وبيت يام جنوب تل أبيب للقصف.

وبالإضافة إلى ذلك، تعرض مطار بن غوريون أيضًا لقصف صاروخي إيراني في هذا الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ستة مراكز أخرى في فلسطين المحتلة تعرضت أيضا لقصف صاروخي إيراني.

وكان الحرس الثوري قد نفذ قبل ساعات هجومًا واسعًا في إطار عملية الهجومية _ المركبة "الوعد الصادق 3"، وذلك ردًا على الاعتداءات والجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في وقت سابق من السبت، حيث تم استهداف منشآت إنتاج وقود الطائرات والمراكز الحيوية لتأمين الطاقة في الكيان، باستخدام أعداد كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وكانت هذه العملية تركزت على مهاجمة حيفا، وتم استهداف مراكز مختلفة، بما في ذلك مصفاة المدينة، بالصواريخ الإيرانية.

وفي هذا السياق قال حرس الثورة الإسلامية، في بيانه الثاني، في إطار استمرار العملية الهجومية – المركبة "الوعد الصادق 3"، التي جاءت ردًا على اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني اليوم، استُهدفت منشآت إنتاج وقود الطائرات ومراكز تأمين الطاقة التابعة للكيان، عبر هجوم واسع باستخدام أعداد كبيرة من المسيّرات والصواريخ.

وأكد البيان أن العمليات الهجومية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتواصل بشكل أشدّ وأوسع نطاقًا، في حال استمرار الاعتداءات والاستفزازات من قبل الكيان الصهيوني.

وأوضح أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لقوة الجوفضاء في حرس الثورة، والمقر المشترك للدفاع الجوي في البلاد، نجحت في اعتراض وتدمير 3 صواريخ كروز، و10 طائرات مسيّرة، وعشرات الطائرات الصغيرة المتسللة التابعة للجيش الصهيوني، في المناطق التي شهدت الاشتباكات داخل البلاد.