وزيرا خارجية قطر وبريطانيا يبحثان مستجدات الهجوم الإسرائيلي على إيران

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد، من وزير الخارجية بالمملكة المتحدة ديفيد لامي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما الهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة.

وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، عن استنكار دولة قطر للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة، والتي تقوض جهود تحقيق السلام وتهدد بجر المنطقة نحو حرب إقليمية.

كما شدد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.

وأكد أن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة مع شركائها للعودة إلى مسار الحوار بين الأطراف كافة، لمعالجة القضايا العالقة، وتوطيد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل حاد منذ 13 يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل هجومًا صاروخيًا مباغتًا استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين ليلًا، وطالت أهدافًا عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقًا دوليًا وإقليميًا واسعًا، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.



