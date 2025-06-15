الجيش الإيراني: استهدفنا مصفاة نفط إسرائيلية في مدينة حيفا

أفادت وسائل إعلام حكومية إيرانية بأن الجيش الإيراني استهدف مصفاة نفط إسرائيلية في مدينة حيفا شمال إسرائيل بقصف صاروخي.



وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن سابقا عن بدء هجوم صاروخي جديد على الأراضي الإسرائيلية ردا على الضربات الإسرائيلية.

ونقلت قناة IRIB التلفزيونية عن مصادرها قولها: "تعرضت مصفاة حيفا النفطية لضربة صاروخية إيرانية ناجحة".

وبحسب ما ذكرته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، فقد تم استخدام صاروخ فرط صوتي لضرب المنشأة الاستراتيجية في مدينة حيفا، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المنشأة بعد ضربها.

يأتي ذلك بعد أن شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق فجر 13 يونيو تحت اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت خلالها الطائرات الحربية الإسرائيلية مواقع عسكرية ومنشآت البرنامج النووي الإيراني. وشملت الضربات موجات متتالية في مناطق مختلفة بإيران بما فيها طهران، أسفرت عن مقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين رفيعي المستوى، بينهم رئيس أركان الجيش الإيراني وقائد فيلق الحرس الثوري، بالإضافة إلى عدة علماء نوويين.

كما استهدفت الضربات منشأة نووية في نطنز ومواقع عسكرية إيرانية في شمال غرب البلاد. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت أن المنشأة النووية في نطنز ومنشأة تخصيب الوقود في فردو لم تتضررا من الهجوم الإسرائيلي، غير أن السلطات الإيرانية أكدت لاحقا تعرض منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز لأضرار.

ووصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في بيان له الضربات الإسرائيلية على إيران بأنها "جريمة"، محذرا من أن إسرائيل ينتظرها "مصير مرير ومخيف".

وأعلن فيلق الحرس الثوري الإيراني بدء عملية "الوعد الصادق 3" ضد أهداف عسكرية في إسرائيل ردا على الضربات الإسرائيلية.