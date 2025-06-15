الحرس الثوري الإيراني: عملية الوعد الصادق 3 بداية طريق للانتقام الوطني

في أعقاب اغتيال عدد من كبار قادة للحرس الثوري الإيراني في جريمة الکیان الصهيوني الجمعة الماضیة، أكد حرس الثورة الإسلامية في رسالة، أن "عملية الوعد الصادق 3 ليست سوى بداية طريق (الانتقام الوطني) وعلى الکیان الصهيوني أن يعلم أن زمن ارتكاب الجرائم غير المسؤولة قد انتهى".

وأصدرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي بيانا في أعقاب "استشهاد مجموعة من القادة البارزين في حرس الثورة الإسلامية إثر الجرائم الإرهابية الأخيرة التي ارتكبها الکیان الصهيوني المجرم فجر يوم الجمعة الماض 13 يونيو".

وقالت في البيان: "نتقدم بأحر التهاني والتعازي لاستشهاد كوكبة من القادة البارزين في القوة الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية، العميد الشهيد (أمير علي حاجي زاده)، و(محمود باقري)، و(داوود شيخيان)، و(مجمد باقر طاهربور)، و(منصور طاهر بور)، و(مسعود طيب)، و(خسرو حسني)، و(جواد جرسرا)".