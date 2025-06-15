جيش الاحتلال يزعم الهجوم على نحو 170 هدفا وأكثر من 720 بنية تحتية عسكرية في إيران

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الهجوم على أكثر من 170 هدفًا وأكثر من 720 بنية تحتية عسكرية في إيران، خلال أقل من ثلاثة أيام.

وادعى في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، أن مقاتلات سلاح الجو حلقت طوال الليلة الأخيرة في سماء طهران، وأغارت على بنى تحتية وأهداف مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية.

وأشار إلى «مهاجمة أكثر من 80 هدفًا منها مقر وزارة الدفاع الإيرانية، ومقر قيادة سبند الخاص بالمشروع النووي، والمزيد من الأهداف التي أخفى فيها النظام الإيراني أرشيفه النووي».

وأضاف: «️لا يزال جيش الدفاع يكثف الضربة التي يلحقها بالتهديد النووي الإيراني وضرب قلب البرنامج النووي، مع حرمان النظام الإيراني من إمكانات ومكونات حيوية لإنتاج السلاح النووي».

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل حاد منذ 13 يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل هجومًا صاروخيًا مباغتًا استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين ليلًا، وطالت أهدافًا عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقًا دوليًا وإقليميًا واسعًا، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.