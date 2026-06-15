أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي تعيين المدرب الروماني لورينتيو ريجيكامب مديراً فنياً للفريق الأول، في خطوة تعيد المدرب إلى قيادة الفريق للمرة الثانية في مسيرته.

وتأتي هذه الولاية بعد تجربة سابقة للمدرب مع الفريق، بدأت في نوفمبر من موسم 2024-2025 واستمرت حتى مارس من الموسم ذاته، ونجح خلالها في التتويج بلقب السوبر التونسي.

ويخلف ريجيكامب المدرب الفرنسي باتريس بوميل، الذي تم إنهاء ارتباطه بالنادي قبل نحو شهر، في ظل سلسلة من التغييرات الإدارية والفنية داخل الفريق.

وكانت إدارة الترجي قد أسندت في وقت سابق مهمة الإشراف على فرع كرة القدم إلى النجم السابق شكري الواعر، أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ النادي والمنتخب التونسي، ضمن حزمة من القرارات التي أعقبت خسارة لقب الدوري والخروج من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز.

وخسر الترجي لقب الدوري المحلي لصالح غريمه التقليدي النادي الإفريقي، قبل أن يودع دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي.