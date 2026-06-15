الأهلي يعين أيمن أشرف ومؤمن زكريا مساعدين لرئيس قطاع الناشئين

أعلن النادي الأهلي تعيين الثنائي أيمن أشرف ومؤمن زكريا في منصب مساعدي رئيس قطاع الناشئين، ضمن خطة إعادة الهيكلة التي تستهدف تطوير منظومة كرة القدم بالنادي والارتقاء بقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة.

ويأتي القرار في إطار توجه الأهلي للاستفادة من خبرات نجومه السابقين ومنحهم أدوارًا مؤثرة داخل المنظومة الرياضية، بما يسهم في إعداد وصقل المواهب الواعدة وتجهيزها للانتقال إلى الفريق الأول مستقبلًا، بما يضمن استمرار نجاحات القلعة الحمراء.

ويمتلك أيمن أشرف مسيرة حافلة بقميص الأهلي، حيث كان أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في التتويج بالعديد من البطولات المحلية والقارية، فيما يحظى مؤمن زكريا بمكانة خاصة لدى جماهير النادي بعد المستويات المميزة التي قدمها ودوره البارز في تحقيق العديد من الإنجازات.

ومن المنتظر أن يبدأ الثنائي مهامهما الجديدة بالتنسيق مع إدارة قطاع الناشئين، من خلال متابعة فرق القطاع المختلفة، والعمل على تطوير الجوانب الفنية والسلوكية للاعبين، بما يتوافق مع رؤية الأهلي في بناء أجيال قادرة على تمثيل الفريق الأول بأفضل صورة.

وأكدت إدارة الأهلي أن الاعتماد على أبناء النادي في المناصب الفنية والإدارية يمثل أحد المحاور الرئيسية في مشروع تطوير قطاع الكرة، لما يمتلكونه من خبرات كبيرة وفهم عميق لقيم النادي وتاريخه وثقافته.