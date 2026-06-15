مسئول أمريكي: سنحافظ على وجودنا العسكري الحالي في الشرق الأوسط خلال المفاوضات الفنية

أكد مسئول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها العسكري الحالي في الشرق الأوسط خلال المفاوضات الفنية مع إيران، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود خطة لخفض هذا الوجود العسكري في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال المسئول الأمريكي للصحفيين: "لقد عززنا وجودنا العسكري في المنطقة بشكل كبير استعدادا للعملية التي بدأت في فبراير الماضي، ونأمل في خفض هذا الوجود، لكننا لم نفعل ذلك بعد"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتابع: "نريد أن نرى أن الإيرانيين سينفذون وعودهم".

وأضاف: "ينص الاتفاق على خفض القوات العسكرية في المنطقة عند التوصل إلى اتفاق نهائي، وهو الاتفاق الذي نفترض أننا قادرون على إبرامه".

يشار إلى أن الولايات المتحدة حافظت على عدد كبير من الأصول العسكرية، بما في ذلك حاملتي طائرات وأكثر من 12 مدمرة في المنطقة وحولها طوال فترة الحرب.