الخارجية الفرنسية: العلاقات بين القاهرة وباريس في أعلى مستوياتها حاليا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفارفو، إنّ العلاقات المصرية الفرنسية تشهد أعلى مستوياتها في الوقت الراهن.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدعو للمشاركة في قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية، حيث سيعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من القادة لمناقشة تطورات الأوضاع في إيران والشرق الأوسط.

وأوضح أن مصر لعبت دورًا بارزًا خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه قبل ساعات يمثل مؤشرًا إيجابيًا، ومن المقرر أن يكون محورًا رئيسيًا في المناقشات التي تنطلق مساء اليوم.

ونوه كونفارفو بأنّ الأولوية الأولى تتمثل في ضمان تثبيت الاتفاق وتحويله إلى واقع ملموس على الأرض خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن فرنسا تسعى إلى توفير الظروف الملائمة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة دون رسوم عبور، إلى جانب استكمال التوقيع على الاتفاق لضمان عودة حركة السفن بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن فرنسا والمملكة المتحدة طرحتا فكرة مهمة بحرية لكسح الألغام أو مرافقة السفن في مضيق هرمز، لافتًا إلى أن نشر هذه المهمة قد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد متحدث الخارجية الفرنسية، أن قمة مجموعة السبع ستبحث سبل تقليل الاعتماد العالمي على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 25% من النفط والغاز عالميًا، في ظل المخاطر التي قد تنجم عن أي تعطيل للملاحة فيه.

وواصل أن القادة سيناقشون كيفية استغلال الستين يومًا المقبلة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، إلى جانب التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية وأذرع إيران في المنطقة، مؤكدًا أن الرئيس إيمانويل ماكرون يتطلع إلى مناقشة هذه الملفات بشكل شامل خلال القمة.