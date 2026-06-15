فصائل فلسطينية تؤكد تسليم ردها على مقترح المرحلة الثانية لسلام غزة

أكدت فصائل فلسطينية مشاركة في اجتماعات القاهرة اليوم الاثنين، أنها سلمت الوسطاء ردها الرسمي على مقترح المرحلة الثانية من خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، مؤكدة أن موقفها يهدف إلى دفع الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع.

وقالت الفصائل في بيان مشترك صدر عنها، إن الرد سلم للوسطاء السبت الماضي، بشأن خارطة الطريق التي طرحها رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، مضيفة أن الوثيقة تتضمن ملاحظات ومطالب ترى أنها ضرورية للانتقال إلى المرحلة التالية من التفاهمات.

وأكدت الفصائل أن أولويتها تتمثل في وقف العمليات العسكرية بصورة كاملة وضمان تنفيذ جميع الالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل البنود الإنسانية وفتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات والإمدادات إلى القطاع.

ودعت الأطراف الراعية والضامنة للاتفاق إلى ممارسة الضغوط اللازمة من أجل تنفيذ ما تبقى من استحقاقات المرحلة الأولى، معتبرة أن أي انتقال إلى مراحل جديدة ينبغي أن يستند إلى تنفيذ الالتزامات السابقة بصورة كاملة.

كما طالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتمكين اللجنة الإدارية المكلفة بإدارة الشئون المدنية من مباشرة أعمالها، إلى جانب إطلاق برامج إعادة الإعمار ومعالجة الأوضاع المعيشية للسكان.

وأشارت الفصائل إلى أنها ستواصل اجتماعاتها ومشاوراتها لمتابعة المستجدات السياسية والميدانية المرتبطة بمسار التهدئة ومستقبل القطاع.

وأعرب البيان عن تقدير الفصائل للدور الذي تقوم به مصر وقطر وتركيا في جهود الوساطة، مشيدا بالاتصالات والمشاورات المستمرة الهادفة إلى تقريب وجهات النظر ودفع مسار تنفيذ الاتفاق.

وكان ملادينوف طرح في مايو الماضي خارطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، عقب تقديم تقريره الأول أمام مجلس الأمن الدولي بشأن مستقبل الأوضاع في القطاع.

وتتناول الخطة ملفات تتعلق بإعادة إعمار غزة والترتيبات الأمنية والانسحاب الإسرائيلي وآليات إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية، إضافة إلى دور القوة الدولية المقترحة للحفاظ على الاستقرار.

ويأتي التحرك الجديد للفصائل في ظل استمرار الخلافات بشأن عدد من القضايا الأساسية المرتبطة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر 2025، والذي نصت مرحلته الأولى على تبادل الأسرى والمحتجزين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة داخل القطاع.