الإسكندرية: بدء تطبيق منظومة صناديق القمامة المدفونة تحت الأرض لتطوير إدارة المخلفات

أطلق المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، أول تجربة لتطبيق منظومة صناديق القمامة المدفونة تحت الأرض بشارع 45 بنطاق حي المنتزه ثانٍ، في خطوة تستهدف تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة عبر تطبيق أحدث النظم المستخدمة عالميًا في مجال النظافة العامة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة تشغيل المنظومة الجديدة، إذ أكد المحافظ، أن المشروع يمثل نموذجًا أوليًا يُجري تقييمه بشكل مستمر تمهيدًا لدراسة التوسع في تطبيقه بالمناطق والمحاور الرئيسية الأخرى بالمحافظة، ضمن رؤية تستهدف بناء منظومة نظافة أكثر كفاءة واستدامة تعتمد على الحلول الذكية والمبتكرة.

ووجه المحافظ، بتركيب كاميرات مراقبة أعلى أعمدة الإنارة بشارع 45 لمتابعة منظومة النظافة ورصد أي مخالفات، كما شدد على إلزام أصحاب المحال التجارية بوضع صناديق قمامة أمام محالهم، مع توقيع غرامات على غير الملتزمين.

وأوضح أن نظام الصناديق المدفونة تحت الأرض يعتمد على تخزين المخلفات داخل حاويات كبيرة أسفل سطح الأرض، مع وجود وحدات إدخال آمنة وأنيقة فوق السطح، بما يسهم في الحد من الروائح الكريهة ومنع تطاير المخلفات وتقليل انتشار الحشرات والقوارض، فضلًا عن تحسين المظهر العام للشوارع.

وأضاف أن مساحة الصندوق الواحد تبلغ نحو أربعة أمتار مربعة، ما يسمح باستيعاب كميات كبيرة من المخلفات دون ظهورها للعيان.

ووجه مديرية الطرق، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل الصناديق الهيدروليكية وتسهيل عمليات تفريغها وإعادتها.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف القضاء على ظاهرة النباشين والحد من العبث بمحتويات الحاويات التقليدية، إلى جانب حماية الأصول والممتلكات العامة من السرقة أو التخريب، بما ينعكس على رفع كفاءة التشغيل وخفض تكاليف الصيانة.

وخلال جولته بمتفرعات شارع 45، حرص المحافظ، على الاستماع إلى آراء المواطنين بشأن منظومة جمع المخلفات من أسفل العقارات التي تم تطبيقها مؤخرًا.

واستفسر عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمة، مؤكدًا أن اختيار الشارع لتنفيذ التجربة الأولى جاء نظرًا لأهميته الحيوية وكثافته السكانية والتجارية، بما يسمح بقياس مردود المنظومة الجديدة على أرض الواقع.

وأكد أن تطوير منظومة النظافة يمثل أحد المحاور الأساسية ضمن خطط المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة حضارية ومستدامة تليق بأهالي الإسكندرية وزائريها.

وأشار إلى أن تبني الحلول الحديثة في إدارة المخلفات يدعم جهود التنمية الشاملة ويرسخ مكانة الإسكندرية كإحدى المدن الرائدة في تطبيق النظم المتطورة للخدمات العامة.

وشهد إطلاق التجربة دعاء عبدالرازق رئيس حي المنتزه ثانٍ، وأسماء الكاس مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي، إلى جانب ممثلي الجهات التنفيذية المعنية بتطبيق المنظومة.