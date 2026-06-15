زيلينسكي: روسيا رفضت اقتراحا بعقد اجتماع مع بوتين على هامش قمة مجموعة السبع

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه اقترح عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا هذا الأسبوع، لكن موسكو رفضت الفكرة.

وقال زيلينسكي للصحفيين في كييف: "قبل بدء قمة مجموعة السبع، أوضحنا أننا مستعدون للقاء بوتين خلال القمة، حيث سيكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هناك".

جاءت تصريحات زيلينسكي أثناء تفقده الأضرار التي لحقت بالكاتدرائية الرئيسية في مجمع دير بيشيرسك لافرا في أعقاب هجوم جوي روسي كبير.

ونقلت وكالة إنترفاكس-أوكرانيا للأنباء عن زيلينسكي قوله: "الأوروبيون بالإضافة إلى أمريكا - هذه فرصة جيدة للغاية للاجتماع معا، ولهذا السبب بالتحديد يمكننا دعوة روسيا".

وذكر زيلينسكي أن الولايات المتحدة والأعضاء الأوروبيين في مجموعة الدول السبع الكبرى وافقوا على الاقتراح، لكن روسيا "أظهرت مرة أخرى أنها غير مستعدة لمناقشة هذا الأمر".

ولم يصدر تأكيد فوري من دول مجموعة السبع بشأن تقديم مثل هذه المبادرة.

ويبدو أن التصريحات تهدف إلى زيادة الضغط على الكرملين، حيث إنه من الصعب ترتيب لقاء بين زيلينسكي وبوتين في وقت قصير.

وقال بوتين إنه سيلتقي بزيلينسكي فقط في موسكو أو في إطار تسوية نهائية للصراع، وهو احتمال لا يزال بعيد المنال بعد أكثر من أربع سنوات من الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا.

وتجتمع مجموعة السبع التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة اعتبارا من يوم الاثنين في منتجع إيفيان الفرنسي على بحيرة جنيف.