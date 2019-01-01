موجيريني: يجب تنفيذ جميع التدابير لتتمكن إيران من العودة للامتثال بالاتفاق النووي

أكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين؛ للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران.

وشددت موجيريني - في تصريحات صحفية لها قبيل مشاركتها في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم /الاثنين/، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) - على وجوب تنفيذ جميع التدابير لإعادة إيران إلى التزاماتها كاملة في الاتفاق؛ لتتمكن من الامتثال التام به.

وقالت: "إن هذا الاجتماع لن يكتفي بالبحث بمسألة إيران فقط، وإنما سيبحث أيضًا مسألة الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد زيارتها الأخيرة إلى الكويت والعراق"، مضيفًا: "أن الاجتماع سيبحث أيضًا قضية الهجرة واللاجئين عبر البحر؛ لأنها مسألة تمس أوروبا بشكل مباشر".

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا، أمس الأحد، روسيا إلى اتخاذ إجراءات فورية؛ لضمان احترام معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، التي أقرت موسكو رسميًا مطلع الشهر الجاري مشاركتها بها.