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أعداد جريدة الشروق
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رسميا.. البيت الأبيض يرشح مارك إسبر وزيرا للدفاع الأمريكي

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 15 يوليه 2019 - 10:45 م | آخر تحديث : الإثنين 15 يوليه 2019 - 10:45 م

رشح البيت الأبيض رسميًا، مارك إسبر لمنصب وزير الدفاع، ومن المنتظر أن يعقد مجلس الشيوخ جلسة الموافقة على تعيينه.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الفضائية، مساء اليوم الاثنين، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أنه ينوي ترشيح وزير الجيش (سلاح البر) مارك إسبر، وزيرا للدفاع.

وقال ترامب إن أوراق الترشيح ستبعث إلى الكونجرس قريبا لبدء إجراءات المصادقة.

وباشر إسبر مهام وزير الدفاع بالوكالة بعد استقالة باتريك شاناهان، الذي كان يؤدي مهام وزير الدفاع منذ أول يناير الماضي بعد استقالة، جيمس ماتيس، من هذا المنصب.


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