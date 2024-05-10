بثت القاهرة الإخبارية، مشاهد حية لإطلاق 4 رشقات صاروخية من الفصائل المقاومة الفلسطينية ‏تجاه تمركزات قوات الاحتلال شرقي مدينة رفح الفلسطينية .‏

وأفادت القاهرة الإخبارية، بتصاعد الاشتباكات شرقي مدينة رفح بين قوات الاحتلال والفصائل ‏الفلسطينية. ‏

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، عن تفجير نفق بقوة إسرائيلية تابعة لسلاح الهندسة‎ ‎وإيقاع ‏أفرادها بين قتيل وجريح واغتنام معداتها في محيط ثكنة «سعد صايل» شرق رفح جنوب قطاع ‏غزة‎.‎

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل 4 جنود إضافيين في صفوفه في المعارك ‏بقطاع غزة.‏



