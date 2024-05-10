 فيديو.. القاهرة الإخبارية تبث مشاهد لإطلاق المقاومة 4 صواريخ تجاه تمركزات الاحتلال شرق ‏رفح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. القاهرة الإخبارية تبث مشاهد لإطلاق المقاومة 4 صواريخ تجاه تمركزات الاحتلال شرق ‏رفح

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 10 مايو 2024 - 8:10 م | آخر تحديث: الجمعة 10 مايو 2024 - 8:10 م

بثت القاهرة الإخبارية، مشاهد حية لإطلاق 4 رشقات صاروخية من الفصائل المقاومة الفلسطينية ‏تجاه تمركزات قوات الاحتلال شرقي مدينة رفح الفلسطينية .‏
وأفادت القاهرة الإخبارية، بتصاعد الاشتباكات شرقي مدينة رفح بين قوات الاحتلال والفصائل ‏الفلسطينية. ‏
وأعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، عن تفجير نفق بقوة إسرائيلية تابعة لسلاح الهندسة‎ ‎وإيقاع ‏أفرادها بين قتيل وجريح واغتنام معداتها في محيط ثكنة «سعد صايل» شرق رفح جنوب قطاع ‏غزة‎.‎
في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل 4 جنود إضافيين في صفوفه في المعارك ‏بقطاع غزة.‏

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