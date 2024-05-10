بثت القاهرة الإخبارية، مشاهد حية لإطلاق 4 رشقات صاروخية من الفصائل المقاومة الفلسطينية تجاه تمركزات قوات الاحتلال شرقي مدينة رفح الفلسطينية .
وأفادت القاهرة الإخبارية، بتصاعد الاشتباكات شرقي مدينة رفح بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية.
وأعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، عن تفجير نفق بقوة إسرائيلية تابعة لسلاح الهندسة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح واغتنام معداتها في محيط ثكنة «سعد صايل» شرق رفح جنوب قطاع غزة.
في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل 4 جنود إضافيين في صفوفه في المعارك بقطاع غزة.