المجلس التصديري للملابس الجاهزة: نستهدف 6 مليارات دولار خلال عامين

كشفت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن استراتيجية طموحة لزيادة صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى 6 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، وذلك شريطة «توافق الدولة مع المتطلبات التي تحتاجها الصناعة»، حسب تعبيرها.

وأشارت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، إلى تقدم المجلس بدراسة إلى رئيس الوزراء ووزيري التجارة والصناعة والمالية بهذا الصدد.

ونوهت أن قطاع الملابس الجاهزة يعد من القطاعات كثيف العمالة بالدولة، مشيرة إلى أنه يوفر فرص عمل لأكثر من 3 ملايين شخص، في حين يرتفع هذا الرقم إلى 4.5 عامل في حال انضمام قطاع صناعة المنسوجات أيضًا.

وشددت على قدرة هذا القطاع في تحقيق نمو كبير، موضحة أنه في عام 2020، بالتزامن مع توفير الدولة الدعم التصديري للقطاع؛ شهدت الصادرات زيادة بنسبة 41%، وذلك على الرغم من خصم 15% من قيمة الدعم.

وأشارت إلى أن صادرات الملابس الجاهزة في عام 2023؛ شهدت انخفاضًا طفيفا بنسبة 2%، لتبلغ 2.4 مليار دولار مقارنة بـ 2.5مليار دولار في 2022.

وأعلنت رئيس المجلس التصديري، عن زيادة الصادرات بنسبة 22% خلال الربع الأول من عام 2024.