أوقفت القوات الأوكرانية هجوما روسيا في منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد، حسبما أفاد الحاكم العسكري لخاركيف أوليه سينيهوبوف اليوم الاثنين.

وقال سينيهوبوف للتلفزيون الوطني إن الجبهة تمتد حاليا على طول نهر فوفتشا الذي يقسم بلدة فوفتشانسك إلى شطرين، مضيفاً أن القوات الروسية أحفقت في تحقيق مزيد من التقدم.

وأضاف: "على العكس من ذلك، يحاول جنودنا استعادة هذه المستوطنة منزلا تلو الآخر وشارعا بعد شارع" ، مشيرا إلى أن التقدم الروسي إلى الغرب توقف أيضا. لا يمكن التحقق من المعلومات الواردة من "سينيهوبوف "بشكل مستقل.

وشنت القوات الروسية هجوما جديدا على منطقة خاركيف عبر الحدود قبل 10 أيام، بهدف توسيع الجبهة والتغلب على الدفاعات الأوكرانية.

وبعد النجاحات الأولية والسيطرة على عدد من القرى، تباطأت وتيرة التقدم، لكنه لم يتوقف تماما، حسبما أوضح مراقبون مستقلون.