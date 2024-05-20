 حاكم خاركيف: القتال من منزل إلى منزل قرب الحدود الروسية - بوابة الشروق
الإثنين 20 مايو 2024 11:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

حاكم خاركيف: القتال من منزل إلى منزل قرب الحدود الروسية

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 مايو 2024 - 11:51 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مايو 2024 - 11:51 م

أوقفت القوات الأوكرانية هجوما روسيا في منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد، حسبما أفاد الحاكم العسكري لخاركيف أوليه سينيهوبوف اليوم الاثنين.

وقال سينيهوبوف للتلفزيون الوطني إن الجبهة تمتد حاليا على طول نهر فوفتشا الذي يقسم بلدة فوفتشانسك إلى شطرين، مضيفاً أن القوات الروسية أحفقت في تحقيق مزيد من التقدم.

وأضاف: "على العكس من ذلك، يحاول جنودنا استعادة هذه المستوطنة منزلا تلو الآخر وشارعا بعد شارع" ، مشيرا إلى أن التقدم الروسي إلى الغرب توقف أيضا. لا يمكن التحقق من المعلومات الواردة من "سينيهوبوف "بشكل مستقل.

وشنت القوات الروسية هجوما جديدا على منطقة خاركيف عبر الحدود قبل 10 أيام، بهدف توسيع الجبهة والتغلب على الدفاعات الأوكرانية.

وبعد النجاحات الأولية والسيطرة على عدد من القرى، تباطأت وتيرة التقدم، لكنه لم يتوقف تماما، حسبما أوضح مراقبون مستقلون.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك