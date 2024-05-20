أوكرانيا تعتزم تقنين إمدادات الكهرباء للشركات والمنازل غدا

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قالت شركة "أوكرينيرجو" التي تشغل شبكة الكهرباء في أوكرانيا في بيان على تطبيق تليجرام اليوم الاثنين، إن قطع الكهرباء على مستوى البلاد عن الشركات والمنازل، سيبدأ غدا الثلاثاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة "أوكرينيرجو" قولها إنه سيتم البدء في قطع الكهرباء وفقا لجداول إذا تجاوز استهلاك الكهرباء حدودا سيتم تحديدها بشكل مسبق.

وأوضحت أن تقنين إمدادات الكهرباء لن يؤثر على البنية التحتية الحيوية.

وأشارت الشركة إلى أن السبب الرئيسي وراء تقنين الكهرباء هو الضرر الذي لحق بنظام الطاقة بسبب الهجمات الصاروخية الروسية واسعة النطاق منذ 22 مارس.

يذكر أن آخر مرة قامت فيها أوكرانيا بتطبيق تقنين إمدادات الكهرباء على مستوى البلاد كانت في 16 أيار/مايو.