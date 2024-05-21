لميس الحديدي تعلق على طلب اعتقال نتنياهو وقادة حماس‎: ‎‏ مساواة بين الضحية والجلاد

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ‏الإثنين، بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه ‏يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إلى جانب مذكرات اعتقال أخرى ضد ثلاثة من قادة ‏حركة حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد ضيف.‏

وانتقدت خلال برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء الإثنين، قرار المدعي ‏العام، قائلة: «هكذا ساوى المدعي العام بين الضحية (المقاومة).. ‏‎ ‎والجلاد (الاحتلال). ‏

وأشارت إلى توجيه اتهامات للجانب الإسرائيلي بتجويع المدنيين، والقتل العمد، والإبادة الجماعية، ‏وتعمد توجيه الهجمات ضد المدنيين، باعتبار كل ذلك جرائم حرب،‎ ‎في مقابل، اتهام حركة حماس ‏بالإبادة، والقتل العمد، والاغتصاب، والتعذيب، واختطاف الرهائن‎.‎

وسخرت «الحديدي» من تصريح نتنياهو الذي اعتبر القرار «فضيحة»‏‎ ‎ووصف الجيش الاحتلال ‏بأنه «الأكثر أخلاقية في العالم» في الوقت الذي يتهم فيه بقتل آلاف المدنيين، قائلة: «جملة مرعبة ‏في غرابتها وفجاجتها، يا دوب قتل 35 ألف فقط من المدنيين العزل!».‏

وأوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية بمثابة «محكمة الملاذ الأخير»، التي تلجأ إليها الدول ‏عندما تعجز محاكمها عن التحقيق في جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، لافتة أنها هيئة مستقلة ‏‏- ليست تابعة للأمم المتحدة مثل محكمة العدل الدولية - تنضم إليها حوالي 121 دولة. ‏