لميس الحديدي تعلق على طلب اعتقال نتنياهو وقادة حماس‎: ‎‏ مساواة بين الضحية والجلاد

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الإثنين، بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إلى جانب مذكرات اعتقال أخرى ضد ثلاثة من قادة حركة حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد ضيف.
وانتقدت خلال برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، قرار المدعي العام، قائلة: «هكذا ساوى المدعي العام بين الضحية (المقاومة).. والجلاد (الاحتلال).
وأشارت إلى توجيه اتهامات للجانب الإسرائيلي بتجويع المدنيين، والقتل العمد، والإبادة الجماعية، وتعمد توجيه الهجمات ضد المدنيين، باعتبار كل ذلك جرائم حرب، في مقابل، اتهام حركة حماس بالإبادة، والقتل العمد، والاغتصاب، والتعذيب، واختطاف الرهائن.
وسخرت «الحديدي» من تصريح نتنياهو الذي اعتبر القرار «فضيحة» ووصف الجيش الاحتلال بأنه «الأكثر أخلاقية في العالم» في الوقت الذي يتهم فيه بقتل آلاف المدنيين، قائلة: «جملة مرعبة في غرابتها وفجاجتها، يا دوب قتل 35 ألف فقط من المدنيين العزل!».
وأوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية بمثابة «محكمة الملاذ الأخير»، التي تلجأ إليها الدول عندما تعجز محاكمها عن التحقيق في جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، لافتة أنها هيئة مستقلة - ليست تابعة للأمم المتحدة مثل محكمة العدل الدولية - تنضم إليها حوالي 121 دولة.