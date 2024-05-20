كثفت روسيا هجماتها في شرق أوكرانيا ، حيث تقدمت قواتها نحو مدينة تشاسيف يار ذات الأهمية الاستراتيجية الواقعة في منطقة دونيتسك ، فيما هرعت دفعت كييف بقواتها لتعزيز الدفاعات على الجبهة الشمالية الشرقية الجديدة قرب خاركيف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم الجيش الأوكراني دميترو ليخوفي قوله ، عبر التلفزيون، إن الهجمات تكثفت في جميع المناطق ومن بينها اتجاهات كراماتورسك وخاركيف في الأسبوع المنتهي أمس الأحد.

وقال معهد دراسات الحرب يومي 18 و 19 مايو الجاري ، إن قوات موسكو "تقدمت بشكل هامشي" قرب تشاسيف يار خلال الهجمات باستخدام الدبابات ومركبات المشاة القتالية.

أوضح المعهد أن القوات الروسية "كثفت جهودها للاستيلاء على مدينة تشاسيف يار ذات الأهمية العملياتية".

من ناحية أخرى ، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للصحفيين في البنتاجون اليوم الاثنين بعد اجتماع افتراضي مع النظراء الذين يدعمون أوكرانيا، إن القوات العسكرية الأوكرانية تتعامل مع "لحظة تحد" وتشارك في "معركة صعبة".