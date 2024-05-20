إصابة شخصين خلال السيطرة على حريق نشب في مزرعة بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب بمزرعة مواشي، بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم، وأسفر الحريق عن إصابة شخصين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بنشوب حريق بمزرعة مواشي بقرية العدوة، التابعة لمركز الفيوم، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتم إخماد النيران، والسيطرة على الحريق، وتبين إصابة شخصين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.