 أحمد غانم سلطان: عبدالشافي رفض الحضور لمران الزمالك بسبب الفلوس - بوابة الشروق
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أحمد غانم سلطان: عبدالشافي رفض الحضور لمران الزمالك بسبب الفلوس

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 12:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 12:58 ص

أكد أحمد غانم سلطان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن الفريق أثناء تولي حسام حسن تدريب الفريق، اللاعبين رفضت النزول للتدريبات بسبب عدم الحصول على المستحقات.

أضاف سلطان في تصريحات لبرنامج "+90" على قناة النهار: "رفضنا نزول التدريبات ليلة مباراة في الدوري، وحسام حسن تحدث معنا من أجل العدول عن قرارنا ولم نحصل على شئ بعد ذلك".

أضاف أحمد غانم سلطان: "محمد عبدالشافي نفسه رفض وقتها الحضور للتدريبات، بسبب عدم حصوله على أموال ومستحقات، وكان لا يستطيع وضع بنزين في سيارته الخاصة، وعقده كان 300 ألف بالموسم لمدة 6 مواسم".

واختتم لاعب الزمالك السابق: "أحمد فتوح لاعب الفريق الحالي، لم يجدد إلا بعد أن حصل على امتيازات ضخمة و50% من عقده مع الفريق كمقدم، وبعدها تم إعلان التجديد".


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