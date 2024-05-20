إصابة 13 عاملا في حادث انقلاب تروسيكل بمدينة مرسى مطروح

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن مستشفى مطروح العام، استقبل 13 مصابًا من العمال نتيجة حادث انقلاب تروسيكل، بوسط مدينة مرسى مطروح.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن إصابات المصابين تنوعت ما بين بسيطة ومتوسطة، وجرى تقديم الإسعافات والفحوصات اللازمة لهم، ولم يسفر الحادث عن حدوث أي حالات وفاة.

وأكد أن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى، حيث تم التأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم التخزيني بالمستشفى، وجاهزية الاقسام الحرجة "العناية المركزة" لاستقبال الحالات وجاهزية قسم عمليات الطوارئ في حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، وجارى حاليا تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.