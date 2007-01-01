استرداد 13 ألف فدان و778 مترا ضمن الموجة 16 في الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استرداد 13 ألف و778 مترًا ضمن الموجة 16 بإزالة بواقع 199 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ في 8 يوليو الجارى وحتى الآن.

وأوضح محافظ الغربية، أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي أسفرت اليوم عن تنفيذ 7 قرارات إزالة بمركز المحلة الكبرى وكفر الزيات، وإزالة في المهد لـ6 حالات تعد على أراضي زراعية وبناء مخالف بمركز المحلة الكبرى وقطور وطنطا والسنطة.

وأكد رحمي أن الحملات مستمرة بكافة المراكز والمدن والأحياء، للتصدي لكافة أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.