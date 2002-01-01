عندما تسير في شوارع فرنسا، أو أحيائها، القديمة على وجه التحديد، ربما تتعثر في ثعبان كبير الحجم أو ديناصور أو تمساح وربما كائنات أخرى، إنها ليست حقيقية بل من تصميم الفنان جورجيس روس.

كان روس يرسم على الجدران منذ ما يقرب من 18 عامًا تحت اسم "سكاف"، وهو فنان جرافيتي مقيم في فرنسا ويبلغ من العمر 37 عامًا، يشتهر بإنشاء أعمال فنية ثلاثية الأبعاد.

مباني مهجورة أو عمارات حديثة، حافلات أو جدار كبير وربما سور، كلها تتحول أمام جروس إلى مادة للرسم عليها، واستغلال المساحات الكبيرة التي توفرها لتقديم لوحات فنية كبيرة، ولا تتوقف أعماله على فرنسا فقط، بل يمكن العثور على رسوماته في جميع أنحاء العالم، في أماكن مثل المكسيك وكرواتيا وكولومبيا والولايات المتحدة وإيطاليا.

بدأ روس عمله الفني منذ عام 2002، أي منذ 18 عاما تقريبا، وأخذ في التدرج من اللوحات الصغيرة ثم الجدران، وظل يرسم شخصيات بشرية ومنذ سبع سنوات انتقل لرسم كائنات مختلفة بتقنية 3D، والآن ينصب تركيزه على الأعمال الفنية الواقعية، مثل الثعابين والديناصورات والمخلوقات الأخرى.

وقال جروس لموقع "بيزنس انسيدر" الأمريكي: "إن الإغلاق وقواعد التباعد الاجتماعي بسبب انتشار فيروس كورونا لم يوقف عملي، ولا أزال أرسم على جدران المباني المهجورة في بلدتي الصغيرة في فرنسا".

تتراوح مواضيع روس الفنية من الديناصورات إلى الخنافس والحيتان إلى الصور المعبرة عن أشخاص مشهورين مثل شخصية "الجوكر" التي لعبها الفنان العالمي خواكين فينكس، في فيلمه الذي عرض عام 2019.

وأضاف روس أيضا: "تستغرق اللوحة من يومين إلى أربع أيام حتى أنتهي منها، وتأتي مرحلة التقاط الصورة، حيث أرتدي ملابس مناسبة لما توحي به اللوحة وألتقط صورة للذكرى معها".