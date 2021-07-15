السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًّا لحالات مؤثرة استفادت من مبادرة حياة كريمة

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًّا يعرض حالات مؤثرة لمستفيدين من مشروعات مبادرة حياة كريمة، بعضها تخص تدخلات سكنية لتوفير مآوٍ للأهالي، وأيضًا تقديم خدمات طبية.

وأظهرت لقطات الفيلم أضرارًا بالغة طالت منازل الأسر، قبل تدخل المبادرة عبر تنفيذ مشروعات رفعت من مستوى حياة هذه الأسر.

ومشروع تطوير قرى الريف المصري أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث، ويأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تطوير جميع جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين.

ويهدف المشروع إلى تحديث مختلف جوانب الحياة لـ 4 آلاف و584 قرية في جميع المحافظات، تضم 58 % من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية حوالي 700 مليار جنيه، ويركز على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وجميع القطاعات الخدمية لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري بالمفهوم الشامل، بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المتخصصة بالدولة، على نحو يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وكان الرئيس السيسي قد أطلق المبادرة في 2 يناير 2019، لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021؛ لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.