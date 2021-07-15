ارتفاع ضحايا الفيضانات بولاية راينلاند بفالتس الألمانية إلى 19 شخصا

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في ولاية راينلاند بفالتس الألمانية إلى 19 شخصا.

وأوضح متحدث باسم الشرطة في مدينة كوبلنتس اليوم الخميس أن شخصا آخر قد لقي حتفه في الفيضانات، ولم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بعد.

وبحسب التصريحات الصادرة عن وزير داخلية الولاية، روجر ليفنتس، هناك ما يتراوح بين 50 إلى 70 شخصا في عداد المفقودين.

وتركزت الكارثة في دائرة أرفايلر حيث سقطت ستة منازل في قرية شولد التي يبلغ عدد سكانها 700 نسمة والتي تقع على نهر آر الفرعي، فيما أصابت الأضرار نحو 40% من بقية المباني السكنية هناك.

ووقعت أضرار كبيرة في أجزاء أخرى في منطقة أيفل الجبلية الحدودية.