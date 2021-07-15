تعرف على 12 بندا على مائدة المكتب التنفيذي للكاف

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وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القد كاف، روزنامة العمل الخاصة باجتماع المكتب التنفيذي الذي سيقام غدًا الجمعة في الدار البيضاء بالمغرب.

ومن المقرر أن يشهد الإجتماع مناقشة بعض الأمور العامة على رأسها دوري السوبر الإفريقي، وأجندة النسخ المقبلة من المسابقات الإفريقية.

ويشهد جدول أعمال المكتب التنفيذي وجود 12 بندا لكن النقاط الأبرز كما يلي:

- قرعة بطولة أمم إفريقيا 2021/2023

- الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا 2021/2023

- بطولات الأندية 2022/2023

- البطولات الجديدة للكاف والفيفا، ومصادر التمويل والرعاة.

- مناقشة إقامة كأس العالم كل سنتين.

- مناقشات حول دوري السوبر الإفريقي.