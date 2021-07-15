محافظ الجيزة: فتح المجازر والكشف على الذبائح بالمجان للمواطنين

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرى المديريات ورؤساء الأحياء والمراكز برفع حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى، والتأكيد على تواجد كامل للقوة البشرية وإلغاء الإجازات للعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميدانى لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة.

ووجه المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم، مديرية الصحة بضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد بالمستشفيات والوحدات الصحية لموجهة أية أحداث طارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى.

كما وجه المحافظ بإجراء متابعات ميدانية على مدار 24 ساعة خلال إجازة العيد لرصد أية حالات بناء مخالف والتعامل الفورى معها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطب البيطرى بالتأكد من جاهزية كل المجازر لفتحها بالمجان خلال عيد الأضحى لتجنب الذبح بالشوارع حفاظا على البيئة إلى جانب تواجد الأطباء البيطريين بتلك المجازر للكشف على الذبائح لضمان سلامة لحومها وذلك بدون مقابل والتنسيق مع مباحث ومديرية التموين والأحياء والمراكز لتمشيط الأسواق من السلع الفاسدة.