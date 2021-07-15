الرئاسة اللبنانية: عون والحريري يستكملان اليوم التشاور بشأن التشكيلة الحكومية

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تابع الرئيس اللبناني ميشال عون ، دراسة التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري، أمس الأربعاء.

ووفق الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، يلتقي الرئيس عون بعد ظهر اليوم الخميس الحريري لاستكمال التشاور.

وكان الحريري تقدم أمس للرئيس اللبناني بتشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيرا من الاختصاصيين.

وقال الحريري بعد لقائه الرئيس عون: "تقدمت لرئيس الجمهورية بتشكيلة من 24 وزيرا من الاختصاصيين بحسب المبادرة الفرنسية وبحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري".

ويشهد لبنان أزمة سياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من ذات الشهر. وتم تكليف الرئيس سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة دياب.