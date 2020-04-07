باكستان تسجل 2545 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة

سجلت باكستان 2545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 981 ألفا و392 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الخميس، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 47 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و689 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 916 ألفا و373 حالة، بعدما تماثلت 1030 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 41 ألفا و330 حالة.