في حلقة خاصة واحتفالية مع الطرب والأغاني الرومانسية، تحل المطربة ريهام عبد الحكيم ضيفة ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة مع الإعلامي د. عمرو الليثي، في تمام العاشرة مساء يوم الأحد المقبل.



وتشدو ريهام خلال الحلقة بباقة من أجمل أغاني الحب والطرب الأصيل، كما تتحدث عن بدايتها الفنية، وكواليس أدائها لشخصية "أم كلثوم" وهي صغيرة بأحداث مسلسل "أم كلثوم".



كما تتحدث عن مشاركتها بمسرحية "رابعة زهرة العاشقين" وجسدت شخصية رابعة العداوية، وكيف غنت على مسارح الأوبرا المصرية وهى في سن الثانية عشر، وتتحدث عن سبب عدم استمرارها فى تجربة التمثيل.



كما تكشف ريهام سر لقاءها الأول مع المايسترو سليم سحاب الذي يسكن في نفس العمارة التي تقيم فيها، كما تتحدث عن كواليس غنائها أغنية فيلم عسل أسود والنجاح التي حققته الأغنية.



يذاع برنامج واحد من الناس يوم الأحد في العاشرة مساءً على شاشة الحياة.