انتشرت مقاطع فيديو عديدة بتوصيفات مختلفة على مستوى واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يدعي أن "سيارة روسية دمرت قافلة أوكرانية في 30 ثانية فقط، أرعبت حتى المصور الذي التقط اللقطات"، فيما تداول البعض الأخر مقاطع الفيديو على أنها لـ"سيارة عسكرية روسية غريبة عجيبة عليها صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدمر قافلة أوكرانية".



الفيديوهات التي زعمت أن العملية لم تتخطى 30 ثانية، كانت مدتها بالفعل 1:06 دقيقة، إذ أظهرت المشاهد على ما يبدو مرور قافلة عسكرية على طريق وسط الحشائش، سرعان ما تتعرض لهجوم من عربة صغيرة تطلق عليها النيران بكثافة، لتدمرها بالكامل في وقت قصير للغاية بمفردها.



بالتزامن مع انتشار مقاطع الفيديو في الوطن العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ومواقع الصور والفيديوهات إنستجرام ويوتيوب مرفقة بتعليقات باللغة العربية بعضها يزعم أن السيارة الخارقة تعود للقوات الروسية والبعض الأخر يزعم أنه تعود للقوات الأوكرانية، تداولت حسابات أجنبية المقطع أيضا بمزاعم مختلفة على أنه يظهر "سيارة أوكرانية تواجه قافلة عسكرية روسية".



ما هي حقيقة الفيديوهات المنتشرة؟

بالبحث والتقصي عن حقيقة الفيديوهات المنتشرة على صعيد واسع بمواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وجدت "الشروق" أن الفيديوهات مزيفة وأن المشاهد المنتشرة ليست حقيقية، لكنها تلاعبا فنيا رقميا صنعه الفنان الرقمي الأوكراني بافل أوسادشي.



فبالبحث وجدنا موقع "هوكس أي" الفنلندي، المتخصص في البحث والتقصي عن الصور والفيديوهات المزيفة، يعيد نشر مقطع الفيديو المنتشر ويرفقه بتعليق ينكر وجوده، كتب فيه: "فيديو حرب أوكرانيا هذا ليس حقيقيا بالتأكيد. إنه شائع ويتم مشاركته على صعيد واسع دون ذكر مصدره".



وأشار الموقع إلى أن مصدر مقطع الفيديو الأصلى هو فنان رقمي أوكراني، متخصص بصنع الصور والفيديوهات المنشأة بالحاسوب، يدعى بافل أوسادشي.







وبالبحث، وجدنا الفنان الرقمي الاوكراني، بافل أوسادشي، ينشر عدد من مقاطع الفيديو للسيارة بالفعل على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منها منشور كتبه في 30 يونيو 2022، يقول فيه إن "الفيديو غير المكتمل الخاص بي انتشر على الإنترنت قبل الأوان. وأنا سعيد حقا، لكن في الأصل كنت أخطط أن يجمع الأموال للقوات المسلحة لأوكرانيا المدافعين عنا".





وتابع: "يمكننا تدارك الأمر وإصلاحه، ولكن لا يمكنني القيام بذلك دون مساعدتكم، حتى أنتهي من إعداد الفيديو الكامل، أرجو الإشارة إليّ كصانع للمحتوى على فيسبوك وإنستجرام أينما رأيت الفيديو الخاص بي".







وفي منشور أخر: وعد الفنان الشاب بنشر الفيديو النهائي في الأيام المقبلة، إذ قال: "تفقدوا صفحتي في غضون أيام قليلة حيث سأقوم بنشر الفيديو النهائي مع دعائم لمساعدة رجالنا وفتياتنا على الخطوط الأمامية".







"معارك طاحنة" أعطت مصداقية للفيديو

وجاء انتشار الفيديو المزعوم بينما تواصل روسيا غزوها لأوكرانيا، حيث حذرت كييف من "معارك طاحنة" في المناطق التي تحتلها روسيا، إذ أعلنت الاستخبارات العسكرية البريطانية أن روسيا استدعت قوات الاحتياط من كافة أنحاء البلاد وبأنها تحشدها قرب أوكرانيا لتنفيذ عمليات هجومية مستقبلا، وذلك بالتزامن مع وصول جنود أوكرانيين إلى بريطانيا للتدريب ووعد أمريكي بمساعدات جديدة لأوكرانيا.



وتستهدف القوات الروسية، التي أعلنت مطلع يوليو أنها سيطرت على منطقة لوهانسك، الآن منطقة دونيتسك لاحتلال حوض دونباس بكامله، الذي يسيطر عليه جزئيًا -منذ عام 2014- الانفصاليين المدعومين من موسكو بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وفقا لـ "دويتشه فيله".



ووفقا لموقع "فرانس 24"، تُعتبر كراماتورسك وهي المركز الإداري لدونباس ولا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، وكذلك مدينة سلوفيانسك المجاورة، الهدفين المقبلين للجيش الروسي في خطّته للسيطرة الكاملة على دونباس، بعد أربعة أشهر ونصف الشهر من بدء غزو أوكرانيا.