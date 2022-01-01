رئيس وزراء الصومال: إحراز تقدم في البلاد مرتبط بهزيمة ميليشيات الشباب الإرهابية

أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أن إحراز أي تقدم في البلاد مرتبط بهزيمة ميليشيات "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، مشددًا على أهمية تحرير المناطق القليلة المتبقية على أيدي الخلايا الإرهابية في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده "بري" مع المدراء العامين في الوزارات والوكالات الحكومية، وبحث معهم سبل تسريع مهام وأنشطة مؤسسات الدولة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الجمعة.

وأوضح رئيس الوزراء الصومالي، أن البلاد تعاني من جفاف شديد، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إيصال المساعدات إلى المتضررين لأن مقاتلي ميليشيات "الشباب" تضع نواع الحواجز المختلفة للطرق البرابط بين المدن الأقاليم البلاد، كما لا يمكن استخدام الطائرات لعدم وجود مطارات في مناطق كثيرة منكوبة، مضيفًا أنه من الضروري تحرير من تلك المناطق من ميليشيات "الشباب" ليتسنى بعد ذلك الوصول إلى المحتاجين.

ويأتي هذا في الوقت الذي أبدت فيه القيادة الجديد في الصومال عن عزمها في بدء حملة عسكرية كبيرة ضد ميليشيات "الشباب" التي تشكل التحدي الأمني والاستقرار في البلاد.

جدير بالذكر أن الجيش الصومالي يواصل حملة التصفية ضد فلول ميليشيات "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في جنوب ووسط البلاد.

وفي سياق آخر، وصل المبعوث الخاص للرئيس الصومالي للشؤون الإنسانية والجفاف عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، إلى مدينة غروي حاضرة ولاية بونتلاند الإقليمية، شمال شرقي الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الجمعة، أن زيارة المبعوث والوفد المرافق له تهدف إلى تقييم حالة الجفاف وحياة الفقراء المتضررين من آثار الجفاف، بالإضافة إلى زيارة مخيمات النازحين الكائنة في المدينة.

وسيشارك المبعوث والوفد المرافق له في اجتماع يعقد في مدينة غروري لمناقشة جهود الإغاثة من الجفاف في ولاية بونتلاند، كما سيجري اجتماعات تبادل المعلومات وتفقد مناطق مختلفة تضررت جراء موجة جفاف حادة التي تضربت البلاد.