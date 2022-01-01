أمير مكة يستقبل بايدن لدى وصوله مطار جدة

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة في الساعة (1754) بالتوقيت المحلي (1454 بتوقيت جرينتش) في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تدوم يومين، في آخر محطات جولة الرئيس الأمريكي الشرق أوسطية الأولى منذ انتخابه في هذا المنصب.



وكان في مقدمة مستقبليه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ليصطحبه في موكب رسمي إلى قصر السلام حيث من المقرر أن يستقبله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وكبار أعضاء الحكومة السعودية لإجراء مراسيم استقبال رسمية.



وتنعقد بعد ذلك قمة ثنائية تجمع الرئيس بايدن مع الملك سلمان وولي عهده تتركز حول إعادة ضبط العلاقات بين الجانبين ومناقشة عدد من الملفات المهمة في مقدمتها الملف النووي الإيراني والتصدي لتهديدات طهران وميليشياتها في المنطقة وأزمة الطاقة العالمية وسبل الحفاظ على أمن المنطقة وحرب اليمن.



ومن المقرر أن تدوم مشاركة الملك سلمان في المحادثات نصف ساعة فقط يغادر بعدها قاعة الاجتماع نظرا لظروفه الصحية ثم تستأنف محادثات الجانبين لفترة أطول برئاسة الأمير محمد بن سلمان والرئيس بايدن يعقبها حفل عشاء تكريمي للضيف الزائر والوفد المرافق له.



وتنص المراسم الملكية السعودية أن يكون أمير المنطقة أو نائبه في استقبال الزائر الضيف على مستوى القادة إذا كانت زيارة الأخير بناء على رغبته أما إذا جاءت تلبية لدعوة من الملك أو ولي العهد فيكون الداعي في استقبال الضيف.



وقالت السفيرة السعودية لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان في مقال نشر في صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إن تحديد علاقة بلادها بأمريكا من خلال نموذج النفط مقابل الأمن "قد ولى منذ زمن طويل" واصفة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لبلادها بـ"المحورية".



واستبقت السعودية اليوم الجمعة زيارة بايدن بإعلان فتح الأجواء أمام جميع الناقلات بما يشمل إسرائيل.



وقالت هيئة الطيران المدني السعودية في بيان على تويتر إنها قررت "فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية" التي تستوفي متطلبات عبور أجواء البلاد.



ويرفع هذا الإعلان فعليا قيود تحليق الطائرات من إسرائيل وإليها، وأشارت هيئة الطيران المدني إلى أن هذا القرار جاء "استكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزا للربط الجوي الدولي".