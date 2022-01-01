ضيوف الرحمن يؤدون صلاة الجمعة الأولى في المسجد النبوي بعد أدائهم مناسك الحج

أدت جموع من حجاج بيت الله الحرام اليوم، صلاة الجمعة الأولى في المسجد النبوي الشريف بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام بيسر وأمان.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي الشريف هيأت جميع الخدمات لاستقبال جموع الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة خلال اليومين الماضيين بدءاً بخدمات السقيا وفرش كامل المساحات المخصصة للصلاة داخل المسجد وسطحه وفي الساحات، وفتح المظلات لوقايتهم من الشمس وتشغيل مراوح الرذاذ لتلطيف الأجواء لينعم المصلون بالراحة أثناء أدائهم الصلوات.

من جهة أخرى، خصصت الإدارة العامة للتفويج، ممثلة في إدارة تفويج المصلين التابعة لوكالة التفويج وإدارة الحشود بالرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 36 مصلى داخل المسجد الحرام، لأداء صلاة الجمعة.