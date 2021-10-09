الأمن الفيدرالي: إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال رئيسة تحرير قناة روسيا اليوم

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أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم السبت، أنها أحبطت محاولة اغتيال قناة رئيسة تحرير قناة «روسيا اليوم» مارجريتا سيمونيان والصحفية البارزة كسينيا سوبتشاك.

ونقلت وكالة «تاس» عن الهيئة قولها: «أحبط جهاز الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع لجنة التحقيق ووزارة الداخلية الروسية، استعدادات الأجهزة المختصة الأوكرانية لتنفيذ اغتيال مارجريتا سيمونيان رئيسة تحرير قناة RT (روسيا اليوم) التلفزيونية ووكالة روسا سيجودنيا للأنباء».

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد كانت تجري هناك تحضيرات لاغتيال الصحفية كسينيا سوبتشاك أيضا.

وأوضح البيان، أن رجال الأمن احتجزوا في 14 يوليو في موسكو ومقاطعة ريازان، أعضاء مجموعة «فقرة -88» الذين استطلعوا عناوين العمل والإقامة للصحفيتين.

وذكرت الهيئة، أنه أثناء التحقيق أكد هؤلاء التحضير لمحاولات اغتيال بتوجيه من جهاز أمن الدولة الأوكراني مقابل مكافأة قدرها 1.5 مليون روبل عن كل عملية قتل.

وقال البيان: «صودرت من المحتجزين بندقية كلاشينكوف و90 طلقة ذخيرة لها وسكاكين ومقبض نحاسي وهراوات مطاطية وأصفاد وشارات وأعلام تحمل رموزا نازية، وأدبيات نازية وأجهزة اتصال وأجهزة كمبيوتر فيها بيانات تثبت نواياهم الإجرامية».

وأفاد البيان بأن لجنة التحقيق الروسي بصدد رفع قضايا جنائية ضد المحتجزين على صلة بالتطرف والإرهاب.