أنس جابر تخسر بطولة ويمبلدون أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا

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توجت بطلة التنس التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، المصنفة الـ 42 عالميا، ببطولة ويمبلدون على حساب التونسية أنس جابر، المصنفة السادس على العالم.

ونجحت ماركيتا فوندروسوفا في التتويج باللقب بعد الفوز بمجموعتين بنتيجة 6- 4 في المجموعة الأولى، و 6- 4 في المجموعة الثانية، وذلك في غضون ساعة و20 دقيقة، لتخسر أنس نهائي ويمبلدون للعام الثاني على التوالي.

وحصلت ماركيتا فوندروسوفا على 2.350 مليون جنيه إسترليني بعد تتويجها بـ ويمبلدون وتعتبر هذه الجائزة الأرفع مقارنة بباقي بطولات الجراند سلام (رولان جاروس وأمريكا المفتوحة وأستراليا المفتوحة).

وقامت إدارة ويمبلدون برفع قيمة الجائزة المالية خلال العام الحالي، حيث حصلت بطلة النسخة الماضية الكازاخستانية إيلينا ريباكينا على مبلغ مليوني جنيه إسترليني فقط.

بينما حصلت أنس جابر على مبلغ 1.175 مليون جنيه إسترليني بعد خسارتها بطولة ويمبلدون.