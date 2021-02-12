إعلام عبري: نتنياهو اشتكى من ألم في الصدر قبل نقله إلى المستشفى

نُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المستشفى اليوم السبت، بعد أن شعر بإعياء، حسب مصادر رسمية وإعلامية.



وأكد مكتب نتنياهو أنه في مركز شيبا الطبي قرب تل أبيب، وأن حالته جيدة ويخضع لتقييم، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.



وبحسب ما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، قالت القناة «12» الإسرائيلية، من دون ذكر مصادر، إن نتنياهو اشتكى من ألم في الصدر قبل نقله للمستشفى، لكنها نفت تخديره أو نقل السلطة إلى مسئول آخر.



وأوضحت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء، كان على وعي تام بينما كان في الطريق من مقر إقامته بمدينة قيسارية الساحلية إلى المستشفى.



وتعرض نتنياهو، في أكتوبر العام الماضي لوعكة صحية أيضا خلال أدائه صلاة نهاية يوم الغفران في الكنيس، وظل في المستشفى تحت المراقبة الطبية بعض الوقت.