الدسوقي حكما لمباراة الإسماعيلي والاتحاد في الدوري الممتاز

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كشفت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اسماء طاقم التحكم المُكلف بإدارة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، مساء اليوم السبت، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري على ملعبه، في التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري المصري.

وسيقود مباراة الإسماعيلي والاتحاد الحكم محمد الدسوقي، وسيعاونه الثنائي أحمد لطفي وحسن رمضان، فيما سيكون محمود منصور حكمًا رابعًا.

بينما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، محمد الشناوي ومحمد عبد الحافظ.