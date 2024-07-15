بيراميدز يتأهل لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر

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تأهل فريق نادي بيراميدز لمواجهة أبو قير للأسمدة في مباراة دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وحقق بيراميدز الفوز على النصر القاهري برباعية نظيفة في إطار دور الـ32 من البطولة.

سجل رباعية بيراميدز في اللقاء، يوسف أسامة نبيه، ومروان حمدي 3 أهداف "هاتريك".