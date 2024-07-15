 بيراميدز يتأهل لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر - بوابة الشروق
الإثنين 15 يوليه 2024 10:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بيراميدز يتأهل لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر

علي البحيري
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 10:05 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 10:05 م

تأهل فريق نادي بيراميدز لمواجهة أبو قير للأسمدة في مباراة دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وحقق بيراميدز الفوز على النصر القاهري برباعية نظيفة في إطار دور الـ32 من البطولة.

سجل رباعية بيراميدز في اللقاء، يوسف أسامة نبيه، ومروان حمدي 3 أهداف "هاتريك".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك