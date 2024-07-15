بيراميدز يتأهل لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر

الأكثر قراءة
تامر أمين يظهر مرتديا نظارة سوداء: الحمد الله على الابتلاء
تفاصيل جديدة حول منفذ محاولة اغتيال ترامب وسلاح الجريمة
السيسي يصدر تعديلات قانوني المحاكم الاقتصادية والمرافعات - ماذا سيتغير في نظر المنازعات المالية؟
محمود محيي الدين: الاقتراض يجب أن يكون مرتبطا في الأساس بالقدرة على السداد
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
تأهل فريق نادي بيراميدز لمواجهة أبو قير للأسمدة في مباراة دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.
وحقق بيراميدز الفوز على النصر القاهري برباعية نظيفة في إطار دور الـ32 من البطولة.
سجل رباعية بيراميدز في اللقاء، يوسف أسامة نبيه، ومروان حمدي 3 أهداف "هاتريك".