الدفاع الجوي الروسي يدمر 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

قال حاكم بريانسك، ألكسندر بوجوماز، إن الدفاع الجوي الروسي دمر 10 طائرات مسيرة أوكرانية، اليوم الاثنين، فوق مقاطعة بريانسك.

وأضاف حاكم بوجوماز، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، دمرت ست طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات أو دمار، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع بوجوماز في بيان عبر تطبيق "تليجرام": "تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام المسيرات، حيث تم تدمير ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة زلينكوفسكي".

وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.