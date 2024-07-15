محافظ دمياط يجري زيارة مفاجئة لعدد من المستشفيات

اختتم الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولته المسائية، والتي رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، بزيارة مفاجئة لمستشفى دمياط العام.

بدأ المحافظ جولته بقسم الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة للطوارئ، واطلع على آلية العمل بالنوبتجية، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، كما تفقد قسم الأشعة المقطعية بالمستشفى واطلع على عدد الحالات التي تم تقديم خدمات الأشعة السينية والأشعة المقطعية لها على مدار اليوم.

واستمع محافظ دمياط إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى حول آلية التخلص الآمن من النفايات الخطرة، والتي تبدأ من غرفة التخزين المؤقت بالمستشفى، لحين نقلها والتخلص منها وفقًا للمعايير والاشتراطات المحددة.

كما تفقد الدكتور أيمن الشهابي مبنى العيادات الخارجية ووحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، حيث تابع منظومة العمل لتقديم خدمات الغسيل الكلوي للكبار والأطفال، حيث يُعد هذا المركز الأكبر على مستوى المحافظة، والوحيد الذي يقدم خدمة الغسيل الكلوي للأطفال في دمياط، وقد ساهم في تخفيف عبء التنقل إلى المحافظات الأخرى لتلقي تلك الخدمة.

وتابع الشهابي خطة العمل بالعيادات الخارجية التي تضم تخصصات مختلفة وكذلك صيدليتين (مجانية ونفقة دولة).

وأكد المحافظ حرصه على متابعة خطة العمل بالمنظومة الطبية، وتغطية أية احتياجات للمستشفيات وتحقيق الانضباط بها، مما يساهم في تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في كافة المناطق على مستوى المحافظة.