وكيل الرياضة بالقليوبية يلتقي وفدا من كيان سند الدلتا لتعزيز التعاون

استقبل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، اليوم، وفدًا من كيان سند الدلتا، ضمن تعزيز التعاون بين الكيانات الشبابية ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بحضور محمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن التعاون مع كيان سند الدلتا يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الوزارة في توفير بيئة داعمة للشباب تمكنهم من تحقيق طموحاتهم.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم مثل هذه المبادرات، ومؤكدا أهمية العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظة، وأن مثل هذه الكيانات تمثل شريكا أساسيا في تحقيق رؤية الوزارة وأهدافها.

وخلال اللقاء، جرت مناقشة العديد من المبادرات والمشروعات المشتركة التي تستهدف رفع مستوى الوعي الرياضي والثقافي بين الشباب، وتوفير بيئة ملائمة لتنمية مواهبهم.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد كيان سند الدلتا، عن شكرهم وتقديرهم لوكيل الوزارة على حسن الاستقبال والتعاون المثمر، مؤكدي استعدادهم الكامل للمشاركة في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة، والمشاركة في تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة المشتركة التي تهدف إلى خدمة شباب المحافظة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة؛ لتعزيز الشراكات مع الكيانات الشبابية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشباب والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومؤهل لمواجهة تحديات المستقبل، ودمج الكيانات الشبابية المختلفة في منظومة العمل الشبابي، بما يساهم في توحيد الجهود وتعظيم الفائدة من الموارد المتاحة.

ويهدف دمج هذه الكيانات إلى تحقيق تكامل وتنسيق أفضل بين جميع الجهات الفاعلة في مجال الشباب، مما يساعد على تقديم خدمات متميزة ومتنوعة تلبي احتياجات وتطلعات الشباب.