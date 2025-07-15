جماعة الحوثي تعلن تنفيذ عمليتين ضد إسرائيل في النقب وميناء إيلات

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة، استهدفت هدفا عسكريا إسرائيلية مهما في منطقة النقب، وميناء إيلات.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان مصور، مساء الثلاثاء، إن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة، بثلاث طائرات مسيرة، استهدفت طائرتان منها هدفا عسكريا مهما في منطقة النقب، والطائرة الأخرى استهدفت ميناء «أم الرشراش» (المعروف بإيلات).

وذكر البيان أن العملية حققت أهدافها بنجاح، وأنها تأتي انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل في قطاع غزة.

وتابع سريع: «العدو المجرم يرتكب المزيد من المجازر الوحشية بحق إخواننا في غزة، فيقتل الأطفال والنساء على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ويدمر المنازل، ويقصف الخيام، ويمنع وصول الغذاء والدواء».

وجددت جماعة الحوثي، التأكيد على أن العمليات العسكرية مستمرة حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

ولفت سريع إلى أن اليمن يؤدي دوره وفق قدراته وإمكاناته، رفضا للعدوان والحصار على غزة، ورفضا لاستباحة البلدان العربية والإسلامية، وفق قوله.