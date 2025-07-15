الصين وأستراليا تسعيان لتعزيز التجارة بينهما رغم الخلافات السياسية

سعى الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الأسترالي إلى تعميق العلاقات التجارية بين البلدين، رغم اختلافاتهما بشأن الأمن الإقليمي وحقوق الإنسان، وذلك خلال محادثات جرت بينهما اليوم الثلاثاء، في العاصمة الصينية.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينج لرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أن السعي إلى إيجاد أرضية مشتركة إلى جانب تنحية الخلافات جانبا، يتماشى مع "المصالح الأساسية لبلدينا وشعبينا".

ومن جانبه، أيد ألبانيز تصريحات شي، حيث قال: "لقد أثمر هذا النهج بالفعل عن فوائد إيجابية للغاية لكل من أستراليا والصين".

يشار إلى أن أستراليا، شأنها شأن الكثير من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عالقة بين الصين والولايات المتحدة. ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على الصادرات إلى الصين، بما يشمل الحديد الخام الذي يستخدم في صناعة الصلب.

كما أنها تشارك الولايات المتحدة مخاوفها بشأن سجل الصين في حقوق الإنسان ونشاطها العسكري المتزايد في المحيط الهادئ، بما يشمل نشاطها في المياه القريبة من أستراليا. عناوين





