 الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على جورجيا المرشحة للانضمام لعضويته - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 يوليه 2025 10:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على جورجيا المرشحة للانضمام لعضويته

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 10:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 10:31 م

هدد الاتحاد الأوروبي، جورجيا وهي دولة مرشحة لعضوية التكتل، بفرض عقوبات عليها؛ بسبب انتهاكها القيم الأوروبية الأساسية.

وقالت كايا كالاس الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل اليوم الثلاثاء، إن التراجع الديمقراطي في جورجيا لن يمر دون عواقب.

وقالت للصحفيين اليوم: "لديهم شروط معينة يجب أن يلتزموا بها".

وأضافت أن أحد الخيارات المحتملة هو تعليق حرية السفر بدون تأشيرة أو اتفاقية الشراكة الحالية بين الاتحاد الأوروبي وجورجيا.

وحثت كالاس الحكومة الجورجية على إجراء تغييرات بحلول نهاية أغسطس المقبل.

وتشمل هذه التغييرات حماية حرية التجمع والتعبير واحترام الحق في الخصوصية والالتزام بقوانين مكافحة التمييز.

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