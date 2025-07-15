حزب الله يدين الاعتداء الإسرائيلي على منطقة ‏وادي فعرا في البقاع الشمالي شرق لبنان

أدان حزب الله اللبناني، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، بشدّة الاعتداء الإسرائيلي على منطقة ‏وادي فعرا في البقاع الشمالي شرق لبنان، الذي أدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم سبعة سوريين، معتبراً أن هذا الاعتداء يشكّل تصعيد كبيراً.

كما أدان حزب الله، في بيانه، بشدّة المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني اليوم في منطقة ‏وادي فعرا في البقاع الشمالي، ‏بحق مواطنين لبنانيين وسوريين من خلال استهداف حفارة لآبار المياه؛ ما أدى إلى ‏استشهاد اثني عشر شخصًا بينهم ‏سبعة أفراد من الإخوة السوريين، وسقوط عدد من ‏الجرحى.‏

واعتبر أن هذا الاعتداء الخطير يشكّل تصعيدًا كبيرًا في سياق العدوان المتواصل على لبنان ‏وشعبه، ويؤكد مجددًا الطبيعة ‏الإجرامية للعدو الذي لا يقيم وزنًا لأي من القوانين أو المواثيق الدولية، ‏ولا يتورع عن ارتكاب المجازر بحق المدنيين ‏الآمنين، وهو ما يوجب على الدولة ‏اللبنانية، بكل مؤسساتها، أن تكسر حالة الصمت غير المجدي، وأن تتحرك بشكل ‏جاد ‏وفوري وحازم لوضع الجهات الدولية، وفي مقدمتها الدول الضامنة أمام مسئولياتها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ‏الأمريكية، التي تتهرّب من التزاماتها كجهة ضامنة لاتفاق وقف ‏إطلاق النار، وتلتف عليه اليوم بمبادرات لا تراعي إلا ‏مصالح العدو الإسرائيلي وأمنه، ‏محاولة إيهام اللبنانيين بأنها الحريصة على استقرار لبنان وأمنه ووحدته وأنها ‏‏الداعمة له، فيما هي تطلق العنان لهذا العدو الصهيوني المتوحش ليعيث دمارًا وقتلًا ‏في لبنان.‏

وأضاف البيان، أن استمرار غياب الموقف الرسمي الفاعل والصلب، والاستمرار في التجاهل والتقاعس عن الحركة الفاعلة دوليًا، لن ‏يؤدي إلا إلى مزيد من التمادي والاعتداءات.

يذكر أن طيران الاحتلال الإسرائيلي، شنّ بعد ظهر اليوم غارةً استهدفت منطقة وادي فعرا قضاء بعلبك شرق لبنان، وأدت "إلى سقوط 12 شهيدا، 7 من الجنسية السورية و5 لبنانيين إضافة إلى إصابة 3 أشخاص بجروح"، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة العامة.