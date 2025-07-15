وزارة الداخلية السورية: مجموعات خارجة عن القانون خرقت الاتفاق في السويداء

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعات مسلحة "خارجة عن القانون" عادت إلى محافظة السويداء، مخترقة بذلك اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه صباح اليوم، بعد جهود لتأمين المدينة وطرد هذه المجموعات.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع وزارة الدفاع، تمكنت من طرد هذه المجموعات المسلحة من السويداء، واستعادت الاستقرار في المدينة، عقب اجتماع موسع جمع قائد الأمن الداخلي، أحمد الدالاتي، مع وجهاء وأعيان المحافظة، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأسفر الاجتماع عن التوافق على نشر نقاط أمنية داخل السويداء، وسحب الآليات العسكرية والقوات التابعة لوزارة الدفاع، بهدف تعزيز التهدئة.

وأشار البيان إلى أن هذه التفاهمات تعرضت للانتهاك بعد عودة المجموعات المسلحة، التي استهدفت عناصر الأمن والشرطة في المحافظة.